▲ 【黃鴨再訪港】巨型黃鴨6月10日結伴現身維港 駐中環海濱長廊海面、料停留兩周（多圖）

巨型黃色橡皮鴨於2013年隻身來港，今次十年後打孖重臨。由創意品牌AllRightsReserved（ARR）主辦大型海上公共藝術展覽《橡皮鴨二重暢》，兩隻巨型橡皮鴨雙雙暢遊維多利亞港，於6月10日起開放予公眾。

是次展期視乎天氣等情況而定，預計為期約兩星期。橡皮鴨停駐在維港海面，毗鄰添馬公園及中西區海濱長廊（中環段）。

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巨型橡皮鴨由荷蘭藝術家霍夫曼（Florentijn Hofman）創作。是次展覽的橡皮鴨高18米，是全球最高的橡皮鴨之一。

展覽獲眾多機構支持，包括香港旅遊發展局及主力贊助保誠保險 （02378） 。其他贊助包括csl.、昂坪360、意博金融、ZA Bank，及合作夥伴港鐵公司 （00066） 。

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與此同時，24款「《橡皮鴨二重暢》遊香港特色」特別造型系列即日起率先登場，其中18款造型散佈在18個港鐵車站，而金鐘站化身成期間限定橡皮鴨主題車站。

另外，展覽亦特別粉飾一輛橡皮鴨主題電車，今日起一個月內在街上行走。

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編輯：姚卓然