▲ 【美國加息】貝萊德CEO芬克：聯儲局可能需要再加息2次 「我看不到任何通脹回落或經濟硬著陸的跡象」

市場關注美國6月加息的可能性，全球基金一哥貝萊德Blackrock（美：BLK）行政總裁芬克（Laurence Fink）周三表示，通脹仍具黏性，美國聯儲局可能需要至少再加息兩次，才能壓抑物價上升壓力，而即使美國經濟步入衰退，衰退幅度也相對溫和。

芬克指，雖然美國經濟仍存在一些問題，如商業房地產領域，但整體經濟較市場預期更具韌性，故聯儲局需要更加警惕。

「我看不到任何通脹回落的證據，亦看不到有任何跡象經濟會硬著陸。」

芬克認為，提高美國債務上限的問題將會解決，但通過提高債務上限前的「鬧劇」，已經削弱市場對美元的信心，危及美元的儲備貨幣地位。

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編輯：陳韻妍