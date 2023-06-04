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【人資管理】企業數碼化營運　專家籲先衡量適合否

14:00 2023/06/04

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人資管理公司Ergon Global創辦人兼行政總裁關竣傑坦言，眼見不少公司都宣揚數碼轉型，但一旦下降到應用層面時，相關資源配套及支援都顯得不足，使底層員工無所適從，導致企業未能真正實現數碼化。（資料圖片）

麥肯錫（McKinsey）《人工智能現狀全球調查》報告提到，企業為推動更全面的數碼化營運模式，對AI人才的需求與日俱增。

但人資管理公司Ergon Global創辦人兼行政總裁關竣傑提醒，企業決定採用AI前，應先評估自身情況是否合適，例如目前營運上所遇到的問題，哪些是真正需要運用科技才能解決。

他認為，數碼化應以便利企業和人才為大前提，以人資管理為例，招聘流程自動化能夠處理大量履歷並節省HR篩選的時間；但同時，並非所有業務上的問題都需要被數碼化，尤其當涉及人與人的接觸時，過度依賴科技，反而會喪失人資管理中最重要的人情味。

【AI人才】AI高績效企業　管理佳易吸人才

再者，企業亦要先弄清楚現時的資源狀況，包括人才、技術、公司文化等，是否能夠支援數碼化。他指出：「對一些習慣傳統工作模式員工來說，數碼化絕對是一項挑戰，企業應按照員工的技術及能力給予再培訓，培養他們接受新思維模式的能力。」

關竣傑強調：「數碼化是需要隨時代及科技的轉變持續進步，但絕非要一次過投入大量預算、追求一步到位。」他建議，企業決策者應擔任領軍角色，分配數碼化預算、安排技術支援、設定目標及關鍵成果等，讓員工更清楚了解如何將現時的工序數碼化，並提升他們的參與度，這都有助企業成功推動數碼化。

應用於人資管理 加快招聘

在香港，將數碼應用引入至人資管理範疇，也有成功落實的案例。例如，能源管理公司施耐德電氣近年就加大科技的投入力度，提升招聘流程和成效。施耐德電氣（香港）人力資源總監莊啟賢指出，該公司現已於不同人資管理流程加入各類數碼工具協助。

【科技人才】資訊保安需求大　青年上位良機

例如，他們會利用視像面試工具HireVue來識別人才，減少面試次數；透過網上平台Open Talent Market，根據員工的職場履歷、技能、經驗和興趣，提供個人化的內部職位配對機會，讓他們瀏覽公司正在開放的全職、不同地區、跨部門等內部工作機會；以及使用客戶關係管理系統iCIMS，優化組織和細分管理人才，提升求職者體驗，減輕人資部門的工作量。

記者：陳卓賢

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