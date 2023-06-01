慶祝香港回歸祖國26周年暨 保安局鄧炳強局長交流分享會

▲ (圖左起) 香港中小型企業聯合會永遠榮譽會長麥美儀、保安局局長鄧炳強GBS，PDSM ，JP、 香港中小型企業聯合會會長郭志華及主席鄭仲邦

為慶祝香港回歸祖國 26 周年，香港中小型企業聯合會於五月二十九日成功舉辦 「慶祝香港回歸祖國 26 周年暨保安局鄧炳強局長交流分享會」。活動很榮幸邀請了保安局局長鄧炳強GBS，PDSM ，JP擔任主講嘉賓，以「香港救援隊在土耳其地震災區協助搜救工作」為題， 分享救援隊隊員無私付出，奮勇救人的過程，是次分享交流會出席首長有會長郭志華、主席鄭仲邦、永遠榮譽會長麥美儀、以及會董、友好約100人出席。

分享會前首先進行奏國歌儀式，保安局局長鄧炳強，GBS，PDSM ，JP 、香港中小型企業聯合會會長郭志華、主席鄭仲邦、永遠榮譽會長麥美儀與一眾核心成員及榮譽會董面向中國國旗肅立，衷心祝願香港長期繁榮穩定，「一國兩制」行穩致遠。

▲ 保安局局長鄧炳強，GBS，PDSM ，JP 、香港中小型企業聯合會會長郭志華、主席鄭仲邦、永遠榮譽會長麥美儀與一眾核心成員及榮譽會董

▲ 鄧炳強局長在分享會上向郭志華會長送贈《救援無彊界》一書

保安局局長鄧炳強, GBS, PDSM, JP表示，要說好香港故事，說好紀律部隊故事。土耳其救援行動充分反映現屆特區政府的做事作風，突顯出人性光輝的一面。整個救援行程緊迫，只有一天時間準備，在災區環境惡劣、交通受阻、通訊不穩的困難下，特區救援隊作為國家救援隊一部分，得到國家多方面的支援，令搜救工作可以更有效、迅速地展開，並救出生還者。除了分享香港救援隊土耳其救援經歷，鄧局長更向會長郭志華送贈《救援無彊界》一書，書中紀錄了特區救援隊59名成員在216小時救援任務的點滴，意義重大，非常珍貴。

▲ 鄧炳強局長分享香港救援隊土耳其救援經歷

而香港中小型企業聯合會透過今次舉辦交流分享會，讓會董及社會上不同界別人士深入了解香港特區政府的高效率工作，並加強愛國愛港力量建設。香港中小型企業聯合會全力支持國家及特區政府的發展政策及人道救援工作，日後將積極運用中小企力量，凝聚和團結各行各業，共同向特區政府或有需要單位捐贈物資，發揮無私大愛和人文關懷精神，努力為國家作出更大貢獻。

▲ 「慶祝香港回歸祖國26周年暨保安局鄧炳強局長交流分享會」活動現場

▲ 香港中小型企業聯合會（五月二十九日）順利圓滿舉辦「慶祝香港回歸祖國26周年暨保安局鄧炳強局長交流分享會」

(特約)