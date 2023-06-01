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特朗普自爆卸任後續持機密文件 美媒指檢察官已獲錄音

環球社會熱點 10:48 2023/06/01

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美國有線新聞網絡（CNN）報稱，聯邦檢察官獲得一段關於前總統特朗普（Donald Trump）的錄音，當中他自爆卸任後仍掌有五角大樓的機密文件，再次與他的說法有出入。

特朗普揚言倘當選總統 廢除美無證移民子女出生公民權 【下一頁】

CNN引述多方消息人士報稱，機密文件內容有關於伊朗潛在被攻勢危機。錄音中特朗普被指在眾人面前揮舞機密文件，聲稱非常希望與他人分享，但亦承認自己卸任總統後解密級別有限。

消息人士透露，伊朗機密資訊只佔錄音非常短，約兩分鐘，特朗普當時正參與一個時間更多的會議。會議被指是於2021年夏天，在特朗普位於新澤西州高爾夫球會內舉行。

與會人士包括當時幫助前幕僚長梅多斯（Mark Meadows）撰寫特朗普自傳的兩名工作人員，另有其他特朗普幕僚，全數人士安全級別不足以接觸相關機密資料。

特朗普擬發動媒體戰 集中火力攻擊德桑蒂斯 【下一頁】

據悉，司法部委任調查特朗普處理國安機密的特別調查專員史密斯（Jack Smith）已集中調查錄音中的會議。消息指錄音將成重要證供，指證特朗普可能非法持有機密文件。

檢察官亦被指向證人查詢錄音及相關文件，相信已有足夠資料可能要求向參謀長聯席會議主席米利（Mark Milley）問話，了解當中提及的伊朗攻擊危機。

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責任編輯：吳漢培

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