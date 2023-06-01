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【美國總統大選】對沖基金Bill Ackman：摩通戴蒙應參加明年美國總統大選　料可贏拜登及特朗普

宏觀解讀 10:29 2023/06/01

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【美國總統大選】對沖基金Bill Ackman:摩通戴蒙應參加明年美國總統大選　料可贏拜登及特朗普

對沖基金經理Bill Ackman表示，摩根大通（美：JPM）行政總裁戴蒙（Jamie Dimon）應該參加明年的美國總統大選，因戴蒙是一位「模範領袖」，而且每次均出色地帶領摩通度過危機。

Ackman在Twitter上指，美國現時債務高達32萬億美元，而且沒有任何阻止龐大赤字的方法，更甚的是，美國經濟正於政局極不明朗時步入衰退，「因此美國需要一位模範的商業、金融及全球領袖，在未來關鍵的十年管理這個國家，而戴蒙就是這個領袖」。

摩通戴蒙懂團結各個黨派

Ackman形容，戴蒙是全球最受尊重的商業領袖之一，他屬於政治中間派，而且他不僅支持商業及自由企業，也支持具規模的社會服務計劃及合理的稅務政策，幫助弱勢社群。「他非常聰明、深思熟慮，而且務實，知道如何團結各個黨派，並受到右翼、左翼及中間派的高度尊重。」

他認為，現年67歲的戴蒙能於總統初選期間擊敗現任總統拜登，並可在總統大選勝過特朗普。

戴蒙周三接受彭博電視訪問時，被問及會否考慮擔任公職，他回應稱，自己熱愛國家，或許有一日以其他身分報效祖國。

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編輯：陳韻妍

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