【金礦股】紫金旗下金礦遇襲　紫金職員：暫未影響整體生產　股價現升逾2%　

▲ 【金礦股】紫金旗下金礦遭遇襲、敦促哥倫比亞政府提供保護

紫金礦業 （02899） 旗下金礦再遇襲擊，公司敦促哥倫比亞政府提供保護，並重新控制該公司武裡蒂卡金礦的周圍地區。

紫金礦業周四（1日）升2.26%，報10.86元。

公司表示，周一（5月29日）有一名工人遭到槍擊，周二（5月30日）亦有車輛被焚燒，促使Antioquia省金礦的工作人員撤離。此前，武裡蒂卡金礦在5月17日遭到爆炸恐怖襲擊，造成兩名合同工遇難，以及包括4名哥倫比亞國家警察在內的14人受傷。

另外，有内地傳媒引述該公司證券部工作人員稱，此次襲擊事件主要是對礦區外圍的一些騷擾，對礦區整體生產系統沒有影響。針對當地的安保問題，公司已與哥倫比亞當地政府及警局交涉，並得到對方的支持，公司自身在哥倫比亞亦有安保力量，未來會繼續做好安保工作。

【ET財智Talk】環球股市升幅達1-2成 哪些股票市場最有潛力？哪些板塊將持續跑贏？安柏環球雷志海分析部署策略

相關文章：

【業績｜資源股】紫金礦業首季純利按年跌11.1%至54.4億人幣

【恒指季檢】恒指納入4隻股份 華電紫金京東健康攜程染藍 國指納入神華剔走碧桂園

【資源股】五礦資源半日升2% Velille區路障已被拆除、礦山營運正恢復滿負荷生產

編輯：姚卓然