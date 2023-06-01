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【金礦股】紫金旗下金礦遇襲　紫金職員：暫未影響整體生產　股價現升逾2%　

股市 15:52 2023/06/01

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【金礦股】紫金旗下金礦遭遇襲、敦促哥倫比亞政府提供保護

紫金礦業 （02899） 旗下金礦再遇襲擊，公司敦促哥倫比亞政府提供保護，並重新控制該公司武裡蒂卡金礦的周圍地區。

紫金礦業周四（1日）升2.26%，報10.86元。

公司表示，周一（5月29日）有一名工人遭到槍擊，周二（5月30日）亦有車輛被焚燒，促使Antioquia省金礦的工作人員撤離。此前，武裡蒂卡金礦在5月17日遭到爆炸恐怖襲擊，造成兩名合同工遇難，以及包括4名哥倫比亞國家警察在內的14人受傷。

另外，有内地傳媒引述該公司證券部工作人員稱，此次襲擊事件主要是對礦區外圍的一些騷擾，對礦區整體生產系統沒有影響。針對當地的安保問題，公司已與哥倫比亞當地政府及警局交涉，並得到對方的支持，公司自身在哥倫比亞亦有安保力量，未來會繼續做好安保工作。

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編輯：姚卓然

港股 哥倫比亞 紫金礦業（02899）
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