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【NVDA】英偉達CEO黃仁勳據報擬本月赴華 會見騰訊、字節跳動等企業高管
股市 09:49 2023/06/01
近日有傳Nvidia（英偉達，美：NVDA）創辦人黃仁勳結束訪問台灣之旅後，將轉至到訪中國大陸。據《彭博》引述知情人士透露，黃仁勳計劃6月前往中國，會見騰訊 （00700） 、字節跳動等企業高管，惟日程安排未對外公開。如若消息屬實，這將是他多年以來的首次來華。
知情人士稱，黃仁勳到訪中國的行程上還包括理想汽車 （02015） 、比亞迪 （01211） 和小米 （01810） 。不過，黃仁勳尚未最終敲定計劃，行程細節仍可能有變。
理想汽車的代表不予置評。比亞迪和小米的發言人沒有回應置評請求。阿里巴巴 （09988） 、騰訊和字節跳動的代表亦未回應。英偉達代表不予置評。
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編輯：姚卓然
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