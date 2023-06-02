【NVDA】英偉達CEO黃仁勳據報擬下周二赴華　傳與騰訊、字節跳動等企業高管會面

▲ 【NVDA】英偉達CEO黃仁勳據報擬本月赴華 會見騰訊、字節跳動等企業高管

近日有傳Nvidia（英偉達，美：NVDA）創辦人黃仁勳結束訪問台灣之旅後，將轉至到訪中國大陸。綜合多方最新消息，黃仁勳或於6月6日（下周二）到訪上海，並或與 騰訊 （00700） 、字節跳動等企業高管會面。

據內媒報道，從一位英偉達相關人士處獲悉，黃仁勳或於6月6日（下周二）到訪上海。日前據《彭博》引述 知情人士透露，黃仁勳計劃6月前往中國，會見騰訊、字節跳動等企業高管，惟 日程安排未對外公開。如若消息屬實，這將是他多年以來的首次來華。

知情人士稱，黃仁勳到訪中國的行程上還包括理想汽車 （02015） 、比亞迪 （01211） 和小米 （01810） 。不過，黃仁勳尚未最終敲定計劃，行程細節仍可能有變。

理想汽車的代表不予置評。比亞迪和小米的發言人沒有回應置評請求。阿里巴巴 （09988） 、騰訊和字節跳動的代表亦未回應。英偉達代表不予置評。

（第二版加入黃仁勳或於6月6日到訪上海消息）

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編輯：姚卓然