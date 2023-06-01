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【新冠疫苗】艾美疫苗：mRNA疫苗最高保護率達到八成

股市 09:05 2023/06/01

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【新冠疫苗】艾美疫苗：mRNA疫苗最高保護率達到八成

艾美疫苗 （06660） 宣布，近日集團的新型冠狀病毒變異株 （Omicron BA.5）mRNA疫苗（LVRNA012）在中國國內開展的研究者發起的保護效力和安全性臨床研究已完成關鍵性數據的期中分析並取得主要結果，最高保護率達到80.68%。

集團指，本研究旨在評價該疫苗在18周歲及以上人群中加強接種1劑的保護效力、安全性和免疫原性。接種第7天后收集的新冠病例中絕大部分症狀為輕型，極個別為中型，該疫苗預防新冠病毒感染所致疾病的保護率為73.16%，95%置信區間下限 54.24%，上限85.00%，這一結果遠高於新冠疫苗保護效力的國際標準。

值得注意的是自4月末以來，中國國內以XBB變異株流行為主（佔96%， 來自GISAID監測數據）。該時期報告的病例單獨計算保護率達到80.68%，95%置信區間下限55.98%，上限92.74%。這一結果提示，雖然4月下旬以來國內主要流行株由BA.5.2和BF.7及其亞分支轉變為XBB及其亞分支，但是該疫苗的保護率並未降低，反而表現出更高的保護效力。僅從本次試驗數據上來看，該疫苗對XBB變異株展現出更優異的保護效果。

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編輯：姚卓然

港股 疫苗 冠狀病毒 傳染病 艾美疫苗（06660）
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