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【港股市況】美眾議院通過債限法案、中國財新製造業PMI勝預期 科技股領市、恒指午後升百點（不斷更新）
港股6月開局，半日反彈百點。美國眾議院通過債限法案，加上中國財新製造業PMI勝預期，恒指低開44點後轉升，曾升逾200點，高見18465點。恒生指數半日升149點，報18383點，成交增至757億元。科指升近2%，報3698點。科技股領市，美團 （03690） 升5%，京東 （09618） 、百度 （09888） 升逾4%，騰訊 （00700） 升逾3%，阿里巴巴 （09988） 升逾1%。
美股動態不斷更新，詳情請看︰【下一頁】
大行報告︰
【大行報告│823】券商料領展供股攤薄效應已大致反映 2025年起派息有望回復中至高單位數增長（附目標價）
財經日誌︰
即市走勢︰
【13：35】電視廣播 （00511） 午後升幅擴大至近12%，高見5元。
【13：02】【澳門博彩】澳門5月賭收按年增3.7倍至156億澳門元 相當於疫情前60%
【13：00】港股午後初段升約137點，報18372點。科指升2%，報3700點。
【12：15】【泰加亂局】泰加保險擬向的士司機贈送公司認股權 另冀短期內申請復牌
【12：00】恒生指數半日升149點，報18383點，成交增至757億元。科指升近2%，報3698點。科技股領市，美團 （03690） 升5%，京東 （09618） 、百度 （09888） 升逾4%，騰訊 （00700） 升逾3%，阿里巴巴 （09988） 升逾1%。
【11：58】【中資投行】華興資本創始人包凡遭中國監管機構延長留置期三個月
【11：52】【新股IPO】哪吒母企合眾新能源擬最快6月遞表、籌約78億 投行陣容新加農銀招銀
【11：40】滙豐 （00005） 偏軟跌0.7%，中移動 （00941） 跌0.1%。
【11：30】A股反彈，上證半日升0.4%，深證升0.9%，創業板指升1.3%。
【11：19】金山雲 （03896） 升逾21%，高見2.75元，金山軟件 （03888） 升近7%，高見30.4元。
【11：09】恒指最新升逾200點，報18464點，升230點，科指升2.7%，報3721點。
【11：08】美團 （03690） 最新升逾5%，高見116.4元。
【11：00】藥明生物 （02269） 升逾6%，高見42.65元。
【10：56】電視廣播 （00511） 最新升近9%，高見4.94元。
【10：36】科技股撐市，港股升幅再擴大至百點，報18366點，升132點，科指升1.9%，報3695點。
【10：32】中芯 （00981） 跌0.5%，華虹半導體 （01347） 跌逾1%。
【10：19】恒指升幅進一步收窄至約30點，報18264點，科指升1.2%，報3670點。
【10：14】中資金融股逆市偏軟，四大內銀跌0.7%至1.2%，國壽 （02628） 跌逾1%，平保 （02318） 跌0.7%。
【10：12】【金礦股】紫金旗下金礦遭遇襲、敦促哥倫比亞政府提供保護 股價現升2%
【10：07】大市升幅收窄至約100點，報18335點，科指升1.6%，報3685點。
【10：06】內房股逆市下跌，中海外 （00688） 、潤地 （01109） 跌逾1%，碧桂園 （02007） 跌0.7%，龍湖 （00960） 跌逾3%。
【10：03】【京東9618】京東低位反彈半成 618購物節銷售走俏
【10：02】藥明生物 （02269） 反彈半成，高見42.35元。
【09：59】港交所 （00388） 升3%，高見296.6元。
【09：53】大市升幅擴大至近200點，報18431，升197點。
【09：50】美團 （03690） 、京東 （09618） 升4%，騰訊 （00700） 升2%，阿里巴巴 （09988） 升近1%。
【09：47】財新製造業PMI公布後，大市升約105點，報18339點，科指升1.4%，報3676點。
【09：45】中國5月財新製造業PMI為50.9，重回擴張區間，高於預期的49.5，前值49.5。
【09：43】嗶哩嗶哩 （09626） 今日公布業績，股價績前跌近3%，低見121.4元。
【09：39】京東 （09618） 早段升逾3%，高見131元。京東5月31日晚8點開啟618購物節，其中美的、海爾、小米、格力、Apple等品牌瞬間破億，10分鐘破億的品牌數量按年增加23%。
【09：35】長實 （01113） 股價造好升逾4%，早段高見44.6元。
【09：33】美國眾議院投票通過債務上限法案，大市轉升約64點，報19298點。
【債務上限】美國眾議院通過債限法案 拜登敦促參議院盡快通過 一文看清最新進展（不斷更新）
【09：31】電視廣播 （00511） 偏軟跌0.2%，早段低見4.35元。
【電視廣播TVB】TVB許濤：希望盡快恢復派息、內地業務貢獻續增 難論小股東聯盟動機
【09：24】阿里影業 （01060） 績後升逾1%。阿里影業全年虧損2.91億元人民幣，22財年則賺1.70億元人民幣，不派息。
【業績︱阿里系】阿里影業全年轉蝕2.91億人幣 不排除尋求外部財務資助
【09：21】騰訊 （00700） 、美團 （03690） 升0.6%，京東 （09618） 升近2%，阿里巴巴 （09988） 跌1%，恒指6月開局低開44點，開報18190點，科指跌0.3%，報3617點。
【09：13】期指開報18198點，低開2點。
【09：06】【新冠疫苗】艾美疫苗：mRNA疫苗最高保護率達到八成
【09：00】PLATT NERA （01949） 今早復牌。
【08：55】恒指黑期升約28點，報28217點，道指期貨跌33點，報32946點。
【08：00】【配股潮】宏光半導體折讓約58%配發約1.29億股 以償清負債
【07：45】【Morning精點】領展全年分派減少10%至274.31仙︱李連杰臉凹眼凸近照曝光
【07：45】港股ADR收報18230點，跌3點。滙豐 （00005） ADR折合報57.67元，較港收市價低0.03元或近0.1%。騰訊 （00700） ADR折合報309.58元，較港收市價低1.02元或0.3%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報77.87元，較港收市價低0.03元或0.03%。
更多港股ADR及中概股報價︰
【07：30】市場關注美國國會能否在國債違約死線前，通過債限協議，美股受壓。道指跌134點，報32908點；標指跌25點，報4179點；納指跌0.63%，報12935點。
即睇美股收市︰
港股上日市況，詳情請看︰【恒指夜期+ADR】夜期收市跌37點 18000關失而復得（不斷更新）
【石Sir一周前瞻及異動股】中興通訊、華能國際、華電國際
責任編輯︰梁浩碩