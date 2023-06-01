▲ 【銀行危機】FDIC:首季問題銀行數目增至43間 出現逆轉勢頭

美國聯邦存款保險公司（FDIC）報告指，財務、經營狀況或管理薄弱的銀行數量出現增加。今年首3個月，「問題銀行」增加4間至43間，涵蓋矽谷銀行（SVB）、Signature Bank等3間倒閉的美國銀行。

與歷史高位相比，「問題銀行」數量仍相對較少，但相對此前連續數季下跌，數量增加表明趨勢逆轉。不過，FDIC主席Martin Gruenberg表示，盡管近期面臨壓力，美國的銀行體系仍然強勁。

報告中表示，由於市場利率升高，銀行業的投資證券未實現虧損居仍高企，但「待售類」和「持有至到期」證券的虧損，由上一報告期下降16.5%至5155億美元。至於銀行業總存款額較去年第四季度下降2.5%至18.7萬億美元，為1984年開始收集此類數據以來的最大跌幅。

根據FDIC，銀行被列入名單的依據是一套名為CAMELS的風險評級制度。評分從1到5不等，5為最差，「問題銀行」的分數在4或5水平。

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責任編輯︰梁浩碩