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【TSLA】馬斯克據報今日離開中國　結束三日兩夜之旅　昨晚到訪Tesla上海工廠

股市 08:39 2023/06/01

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【TSLA】馬斯克昨晚到訪Tesla上海工廠

Tesla（特斯拉，美：TSLA）行政總裁馬斯克（Elon Musk）訪華行程豐富，周三（5月31日）晚到訪Tesla上海工廠後，今日便離開，結束三日兩夜的行程。

根據飛行跟踪提供商Variflight的數據顯示，馬斯克的私人飛機定於周四早上離開上海，前往美國德州奧斯汀。不過，據路透報道，目前未知馬斯克離開中國的具體時間。

昨晚會見Tesla上海工廠工人  或參觀新款Model 3產線

據Tesla大中華區公共事務主管陶琳在她的微博賬戶上發布的照片​​，馬斯克於周三晚上抵達上海，參觀Tesla上海工廠並會見了一眾工人。而部分工人更身穿印有「GIGA」字樣的衣服，及手持「GIGA」的手牌，即意指Tesla上海超級工廠。據圖片可見，Tesla汽車業務高級副總裁朱曉彤亦伴隨同行參觀

據內媒報道，馬斯克在上海超級工廠參觀新款Model 3產線。此前有消息稱，新款Model 3車型在特斯拉上海工廠的試生產工作已經接近尾聲，從5月初開始，工廠員工就被要求把手機鎖在生產線外的專用儲物櫃裡，以防止照片洩露。據悉，新款Model 3將有可能在第三季度推出，並將在上海超級工廠投產。

    點擊圖片放大

馬斯克此行會見多名官商界人士，他於周二抵達北京，與中國外交部長秦剛會見，其後又與商務部長王文濤及工信部部長金壯龍會面，同時，他又與電動車電池大廠寧德時代（深：300750）曾毓群同行，消息指兩人一同享用晚餐。

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編輯：姚卓然

特斯拉（Tesla，美：TSLA） 美股 科技產品 電動車 汽車 馬斯克 Tesla
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