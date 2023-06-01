▲ 【TSLA】馬斯克已乘私人飛機離開中國 結束三日兩夜之旅 昨晚到訪Tesla上海工廠（第二版）

Tesla（特斯拉，美：TSLA）行政總裁馬斯克（Elon Musk）訪華行程豐富，周三（5月31日）晚到訪Tesla上海工廠後，今日便離開，結束三日兩夜的行程。

據「飛常準」APP顯示，上午11時23分，馬斯克的私人飛機（註冊號：N628TS）已經離開上海虹橋機場，前往美國奧斯汀貝格斯特羅姆機場。美國德州奧斯汀是Tesla總部所在地。

昨晚會見Tesla上海工廠工人 或參觀新款Model 3產線

馬斯克 於周三晚上抵達上海， 據Tesla大中華區公共事務主管陶琳 在她的微博賬戶上發布的照片​​， 馬斯克 參觀Tesla上海 工廠 並會見了一眾工人。而部分工人更身穿印有「GIGA」字樣的衣服，及手持「GIGA」的手牌，即意指Tesla上海 超級工廠 。據圖片可見，Tesla 汽車業務高級副總裁朱曉彤亦伴隨同行 參觀 。

據內媒報道， 馬斯克在 上海超級工廠參觀新款Model 3產線。 此前有消息稱，新款Model 3車型在特斯拉上海工廠的試生產工作已經接近尾聲，從5月初開始，工廠員工就被要求把手機鎖在生產線外的專用儲物櫃裡，以防止照片洩露。據悉，新款Model 3將有可能在第三季度推出，並將在上海超級工廠投產。

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馬斯克此行會見多名官商界人士，他於周二抵達北京，與中國外交部長秦剛會見，其後又與商務部長王文濤及工信部部長金壯龍會面，同時，他又與電動車電池大廠寧德時代（深：300750）曾毓群同行，消息指兩人一同享用晚餐。

（第二版加入馬斯克已上飛機）

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