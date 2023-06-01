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【HKBN】香港寬頻出售交易據報因估值分歧而陷入停滯

股市 08:20 2023/06/01

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【HKBN】香港寬頻出售交易據報因估值分歧而陷入停滯

HKBN香港寬頻 （01310） 3月時表示，確認收到環球全域電訊（HGC）股東I Squared Capital提出併購建議。不過，香港寬頻最新據報因無法與潛在買家就估值達成一致，出售進程再次陷入停滯局面。

報道引述知情人士表示，I Squared曾與銀行合作為其潛在收購提供建議和融資。知情人士透露，因無法彌合在估值方面的分歧，香港寬頻與潛在收購方之間的討論暫時擱置。另外，賣家嘗試尋找其他感興趣的收購方，惟沒有得到任何額外的正式報價。

香港寬頻此前的出售談判亦因類似理由破裂，當時潛在買家稱估值，加上市場波動是主要的擔憂因素。

【HKBN業績】香港寬頻曾瀉13%　楊主光：無賣盤計劃、力砌有線寬頻及HGC　中期息削半至20仙（第三版）

【HKBN】香港寬頻收到HGC大股東初步提購意向、未有立場　復牌升6%後無力（第三版）

【HKBN】太盟PAG據報有意加入競購香港寬頻　股價曾升逾7%

責任編輯︰梁浩碩

港股 香港寬頻（01310） HKBN
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