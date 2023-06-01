【配股潮】宏光半導體折讓58%還債　主席趙奕文事前場外大手減持、較配股價高近4成

▲ 【配股潮】宏光半導體折讓約58%配發約1.29億股 以償清負債

宏光半導體 （06908） 今日（1日）開市前公布，需要以配售新股方式還債，公司將於每股0.8元價格，發行逾1.29億股，以償還公司結欠由詹海栗控制的Fast Power及Swift Power債務。宏光半導體配股價較5月31日收市價1.89元，折讓約57.7%；配股股份佔宏光半導體已擴大後股本18.21%。

宏光半導體今日股價全日跌2.6%，收報1.84元，成交約868萬元，收市市值10.7億元。

主席趙奕文於配股前兩日場外售股 價格遠高於配股價

收市後，宏光半導體主席兼執行董事趙奕文披露，於5月29日配股公布前，在場外以每股1.1元出售4000萬股，相當於公司股本6.87%。雖然股權變動逾5%，但同日未有人申報增持宏光半導體，或反映相關人士未申報，或接貨人多於一人。

趙奕文減持價格雖然較宏光半導體現價折讓4成，但同時較配股價0.8元，高出37.5%。

減持後，趙奕文尚持有宏光半導體5698萬股或9.8%權益。

宏光半導體去年12月訂貸款協議 今年4月未能依時還款

據宏光半導體通告，配股還債事件事源於2022年12月26日，公司與借款方Fast Power及Swift Power與債權人訂立貸款協議，債權人向公司授出抵押貸款，按年利率12%計息，並於2023年4月30到期。

抵押貸款自4月30日起逾期，而債權人已於5月3日在開曼群島向公司發出法定要求償債書，因此，公司須於21天內清償債務或與債權人另作債務安排。

值得注意是，在宏光半導體配股公告上，趙奕文控制的First Global在公布日期的持股為5650萬股或9.71%，即反映趙奕文場外減持後的持股。

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編輯：姚卓然、麥德銘