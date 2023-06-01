  • 27°C
香港時間 : 2023601日 (週四) 08:57
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【配股潮】宏光半導體折讓約58%配發約1.29億股　以償清負債

股市 08:00 2023/06/01

分享：

分享：

【配股潮】宏光半導體折讓約58%配發約1.29億股　以償清負債

宏光半導體 （06908） 計劃與Fast Power及Swift Power就悉數清償負債總額方案所訂立諒解備忘錄，並以每股0.8元配發約1.29億股以悉數清償負債總額，而較昨（5月31日）收市價1.89元折讓約57.7%。

公司指，資本化股份相當於公司已發行股本總額約22.26%；經配發而擴大之已發行股本約17.24%。

是次配股事源於2022年12月26日，公司與借款方Fast Power及Swift Power與債權人訂立貸款協議，債權人向公司授出抵押貸款，按年利率12%計息，並於2023年4月30到期。抵押貸款自4月30日起逾期，而債權人已於5月3日在開曼群島向公司發出法定要求償債書，因此，公司須於21天內清償債務或與債權人另作債務安排。

相關文章：

【配股集資】宏光半導體折讓約19%配售最多2000萬股　淨籌約6240萬元

【戰略合作】宏光半導體與協鑫集團達戰略合作　擬將GaN功率芯片大幅投入新能源領域

【美股焦點】Nvidia英偉達股價突破400美元　成首家市值萬億美元芯片商

編輯：姚卓然

港股 宏光半導體（06908） 配股
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換高達$3000優惠券

立即領取

上一篇文章

【HKBN】香港寬頻出售交易據報因估值分歧而陷入停滯

下一篇文章

【美股業績︱CRM】Salesforce季度收入增速13年來最慢、資本支出高於預期　股價盤後跌5%
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【債務上限】共和黨黨鞭：今天眾議院可以通過　一文看清最新進展（不斷更新）
【債務上限】共和黨黨鞭：今天眾議院可以通過　一文看清最新進展（不斷更新）
【日圓走勢】日圓反彈至139.8　日本政府及央行周二傍晚緊急開會緊盯滙價對經濟影響
【日圓走勢】日圓反彈至139.8　日本政府及央行周二傍晚緊急開會緊盯滙價對經濟影響
【恒指夜期+ADR】夜期收市跳水238點　阿里美股低港2%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市跳水238點　阿里美股低港2%（不斷更新）
【領展823業績】領展跌3.8%　全年分派減少10%至274.31仙、現價股息率約6厘　財務成本大增75%
【領展823業績】領展跌3.8%　全年分派減少10%至274.31仙、現價股息率約6厘　財務成本大增75%
【美股收市】聚焦債限投票 道指收跌134點 AI股英偉達挫5.7%
【美股收市】聚焦債限投票 道指收跌134點 AI股英偉達挫5.7%
【恒指夜期+ADR】夜期收市跌37點　18000關失而復得（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市跌37點　18000關失而復得（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款