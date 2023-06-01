▲ 【配股潮】宏光半導體折讓約58%配發約1.29億股 以償清負債

宏光半導體 （06908） 計劃與Fast Power及Swift Power就悉數清償負債總額方案所訂立諒解備忘錄，並以每股0.8元配發約1.29億股以悉數清償負債總額，而較昨（5月31日）收市價1.89元折讓約57.7%。

公司指，資本化股份相當於公司已發行股本總額約22.26%；經配發而擴大之已發行股本約17.24%。

是次配股事源於2022年12月26日，公司與借款方Fast Power及Swift Power與債權人訂立貸款協議，債權人向公司授出抵押貸款，按年利率12%計息，並於2023年4月30到期。抵押貸款自4月30日起逾期，而債權人已於5月3日在開曼群島向公司發出法定要求償債書，因此，公司須於21天內清償債務或與債權人另作債務安排。

相關文章：

【配股集資】宏光半導體折讓約19%配售最多2000萬股 淨籌約6240萬元

【戰略合作】宏光半導體與協鑫集團達戰略合作 擬將GaN功率芯片大幅投入新能源領域

【美股焦點】Nvidia英偉達股價突破400美元 成首家市值萬億美元芯片商

編輯：姚卓然