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【美股業績︱CRM】Salesforce跌4%　季度收入增速13年來最慢、資本支出高於預期

股市 22:33 2023/06/01

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【美股業績︱CRM】Salesforce季度收入增速13年來最慢　資本支出高於預期

人工資源軟件商Salesforce（美︰CRM）公布季度業績，Salesforce季度收入按年增長11%至82.5億美元，增速為2010年以來最慢，高於分析師預期的81.8億美元，經調整每股收益1.69美元，亦高於預期的1.61美元。另外，資本支出總計2.4億美元，增加約36%，高於預期。

Salesforce股價盤中跌幅收窄，仍跌4.37%，新造213.6美元。

首席財務官Amy Weaver表示，美國面臨持續宏觀經濟壓力下，金融服務及科技公司的需求放緩。

Salesforce預計今季收入為85.1億至85.3億美元，較去年增長約10%，高於分析師預計的84.9億美元。經調整每股收益預計為1.89至1.9美元，亦高於分析師預期的1.7美元。

上調全年盈測

另外，Salesforce上調2024財年的盈利預測，經調整每股收益由7.12至7.14美元，上調至7.41至7.43美元，收入預測則維持345億至347億美元不變。

【ET財智Talk】環球股市升幅達1-2成   哪些股票市場最有潛力？哪些板塊將持續跑贏？安柏環球雷志海分析部署策略

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【美股焦點】Salesforce推出AI工具「Einstein GPT」　可回答提問或撰寫營銷郵件

【美股焦點】Salesforce削7000人後預告裁員陸續有來　CEO：尋求再減390億元成本

責任編輯︰梁浩碩

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