【美股業績︱CRM】Salesforce季度收入增速13年來最慢、資本支出高於預期　股價盤後跌5%

▲ 【美股業績︱CRM】Salesforce季度收入增速13年來最慢 資本支出高於預期

人工資源軟件商Salesforce（美︰CRM）公布季度業績，Salesforce季度收入按年增長11%至82.5億美元，增速為2010年以來最慢，高於分析師預期的81.8億美元，經調整每股收益1.69美元，亦高於預期的1.61美元。另外，資本支出總計2.4億美元，增加約36%，高於預期。Salesforce股價盤跌逾5%，報210.5美元。

首席財務官Amy Weaver表示，美國面臨持續宏觀經濟壓力下，金融服務及科技公司的需求放緩。

Salesforce預計今季收入為85.1億至85.3億美元，較去年增長約10%，高於分析師預計的84.9億美元。經調整每股收益預計為1.89至1.9美元，亦高於分析師預期的1.7美元。

上調全年盈測

另外，Salesforce上調2024財年的盈利預測，經調整每股收益由7.12至7.14美元，上調至7.41至7.43美元，收入預測則維持345億至347億美元不變。

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責任編輯︰梁浩碩