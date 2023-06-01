【儲局鴿派】儲局理事暗示暫停一次加息　不加息機會率急增至67%

▲ 美國聯儲局理事傑斐遜（Philip Jefferson）暗示儲局傾向6月的議息會議上維持利率不變

美國聯儲局理事傑斐遜（Philip Jefferson）暗示儲局傾向6月的議息會議上維持利率不變，以便儲局官員有更多時間評估經濟前景，但並非代表加息周期結束。獲拜登提名為儲局副主席的傑斐遜，就金融穩定及經濟發表講話，「在即將召開的會議上維持政策利率不變的決定不應被解釋為利率已經見頂，事實上，暫停一次加息，容許成員在進一步收緊之前，審視更多數據。」

傑斐遜的言論具有舉足輕重的份量，利率期貨顯示，6月14日不加息的機會率，即急升至67%，扭轉了市場的加息預期。

在聯邦公開市場委員會（FOMC）具投票權的費城聯儲銀行行長哈克（Patrick Harker）在另一場合亦表示，「我們可以跳過一次會議，我肯定會考慮跳過今次加息」。他指出，如果需要進入一個更緊縮的時期，可以每隔一次會議才決定，不必每次都加息。」

杰斐遜表示，儘管自 3 月初發生一系列倒閉事件以來，美國銀行業已趨於穩定，但這些壓力可能會導致信貸進一步收緊，從而給經濟活動帶來壓力。

「由於金融環境緊縮、消費者信心低迷、不確定性加劇以及大流行病爆發後，積累的家庭儲蓄下降，預計 2023 年剩餘時間裏，支出和經濟增長將保持相當緩慢。」他說：「 自去年夏天以來，通脹已持續下降，但仍然過高，最近從某些衡量標準來看，已見放緩，尤其是在核心服務領域。」

杰斐遜表示，很難預測美國前景，部分原因是銀行收緊信貸的程度及其對美國經濟的影響尚不清楚。

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記者：譚志偉