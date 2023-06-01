【蘋果App Store】生態系統造就8.25萬億元經濟效益　90%全歸開發者

網絡經濟下，蘋果的App Store可算是贏家之一。2022年App Store生態系統錄得 1.1 萬億美元(約8.25萬億港元)的開發者帳單金額與銷售額。但蘋果強調，90%的帳單金額與銷售額全歸開發者及企業所有，無須支付任何佣金。



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過去幾年全球也受疫情影響，但App Store生態系統仍保持27%至29%的穩定增長，去年增長就有29%。Analysis Group 的經濟學家估計，去年 App Store開發者以銷售實體產品與服務，造就9,100億美元的帳單金額與銷售額；另以app內廣告獲得 1,090億美元收入，數碼產品與服務的銷售額則為1,040億美元。App Store於2022年，每星期平均吸引全球超過6.5億名訪客。 而用户於 2022年，每星期平均下載和重新下載 app 次數，分別超過7.47億次和15億次，54%的下載是在開發者所在地以外的店面發生。

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旅遊及網約車服務App 需求大增

App Store生態系統的發展情況，不但可反映蘋果的收入及預估其未來及展，也有助了解各地網絡及實體經濟的情況及發展。例如在去年全球各地陸續復常，一些與出遊相關的應用及網約車服務，iOS app上分別增長了84%及45%。與雜貨、送餐相關的應用，增長就不及2021年；而2022的App內廣告的成長則快於2021，都反映了全球多個地區的疫後復常情況。

雖然全球已復常，人們亦回到正常生活及社交，但網絡經齊的發展並沒有回到過去。iOS移動裝置推動的零售銷售自2020年起，上升了64%；iOS App上的數碼產品及服務的帳單金額與銷售自2020年起上升了21%。自2019年起，雜貨銷售升近3.5倍，食品外賣及運送亦上升了2.3倍。

中國增長勝歐美

若以地區分析，2021至2022期間，中國內地的App Store生態系統增長跑贏美國及歐洲等地達50%，當中的旅遊及網約車服類別，錄得倍升。美國整體只有18%增長，而歐洲更只有2%。蘋果相信，這或與中國內地使做用iOS操作系統的人數上升有關。

展望未來，蘋果預計App Store 生態系統在回應客戶的動態及跨區域需求下，在新常態的環境中會持續增長。不過，烏克蘭戰爭、高息及高通脹、供應鏈不穩的情況下，為網絡及實體經濟帶來一定影響。

編輯：梁巧恩

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