  • 27°C
香港時間 : 2023601日 (週四) 08:09
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【蘋果App Store】生態系統造就8.25萬億元經濟效益　90%全歸開發者

科技 08:00 2023/06/01

分享：

分享：

網絡經濟下，蘋果的App Store可算是贏家之一。2022年App Store生態系統錄得 1.1 萬億美元(約8.25萬億港元)的開發者帳單金額與銷售額。但蘋果強調，90%的帳單金額與銷售額全歸開發者及企業所有，無須支付任何佣金。

【救人科技】警務處夥奧泰爾科技研新方案　Signal Radar助提升搜救能力

【AI爭議】350名AI企業領袖及專家聯署警告　AI威脅人類存亡

過去幾年全球也受疫情影響，但App Store生態系統仍保持27%至29%的穩定增長，去年增長就有29%。Analysis Group 的經濟學家估計，去年 App Store開發者以銷售實體產品與服務，造就9,100億美元的帳單金額與銷售額；另以app內廣告獲得 1,090億美元收入，數碼產品與服務的銷售額則為1,040億美元。App Store於2022年，每星期平均吸引全球超過6.5億名訪客。 而用户於 2022年，每星期平均下載和重新下載 app 次數，分別超過7.47億次和15億次，54%的下載是在開發者所在地以外的店面發生。

    點擊圖片放大

旅遊及網約車服務App  需求大增 

App Store生態系統的發展情況，不但可反映蘋果的收入及預估其未來及展，也有助了解各地網絡及實體經濟的情況及發展。例如在去年全球各地陸續復常，一些與出遊相關的應用及網約車服務，iOS app上分別增長了84%及45%。與雜貨、送餐相關的應用，增長就不及2021年；而2022的App內廣告的成長則快於2021，都反映了全球多個地區的疫後復常情況。

雖然全球已復常，人們亦回到正常生活及社交，但網絡經齊的發展並沒有回到過去。iOS移動裝置推動的零售銷售自2020年起，上升了64%；iOS App上的數碼產品及服務的帳單金額與銷售自2020年起上升了21%。自2019年起，雜貨銷售升近3.5倍，食品外賣及運送亦上升了2.3倍。

中國增長勝歐美

若以地區分析，2021至2022期間，中國內地的App Store生態系統增長跑贏美國及歐洲等地達50%，當中的旅遊及網約車服類別，錄得倍升。美國整體只有18%增長，而歐洲更只有2%。蘋果相信，這或與中國內地使做用iOS操作系統的人數上升有關。

展望未來，蘋果預計App Store 生態系統在回應客戶的動態及跨區域需求下，在新常態的環境中會持續增長。不過，烏克蘭戰爭、高息及高通脹、供應鏈不穩的情況下，為網絡及實體經濟帶來一定影響。

編輯：梁巧恩

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：

ET贏商有計
【ET贏商有計】建華投資冷凍物流 強調自動化無縫直入凍倉
開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【ChatGPT App】Apple未參戰已搶佔商機　靠ChatGPT App料每年賺多28億
2023/05/29
【ChatGPT App】Apple未參戰已搶佔商機　靠ChatGPT App料每年賺多28億
【Apple開發者大會】WWDC23 日程揭盅　6月6日主題發布、一連四日175場講座（附連結）
2023/05/24
【Apple開發者大會】WWDC23 日程揭盅　6月6日主題發布、一連四日175場講座（附連結）
【原因未明】蘋果應中國政府要求　App Store下架逾1,400個應用程式
2023/05/22
【原因未明】蘋果應中國政府要求　App Store下架逾1,400個應用程式
【CEO不看好】蘋果將頭戴式裝置預期銷售量　下調210萬部
2023/05/19
【CEO不看好】蘋果將頭戴式裝置預期銷售量　下調210萬部

你可能感興趣

【ChatGPT App】Apple未參戰已搶佔商機　靠ChatGPT App料每年賺多28億
14:39 2023/05/29
【ChatGPT App】Apple未參戰已搶佔商機　靠ChatGPT App料每年賺多28億
【Apple開發者大會】WWDC23 日程揭盅　6月6日主題發布、一連四日175場講座（附連結）
00:45 2023/05/24
【Apple開發者大會】WWDC23 日程揭盅　6月6日主題發布、一連四日175場講座（附連結）
【原因未明】蘋果應中國政府要求　App Store下架逾1,400個應用程式
16:46 2023/05/22
【原因未明】蘋果應中國政府要求　App Store下架逾1,400個應用程式
App Store 通脹 手機Apps 科技產品 經濟數據表現 疫情 戰爭 廣告 移動裝置 iOS
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【WWDC 2023】倒數一星期　Apple發布WWDC AR小彩蛋
【WWDC 2023】倒數一星期　Apple發布WWDC AR小彩蛋
【AI爭議】350名AI企業領袖及專家聯署警告　AI威脅人類存亡
【AI爭議】350名AI企業領袖及專家聯署警告　AI威脅人類存亡
【Nvidia AI狂潮】GPU對AI發展有何重要？　Nvidia CEO黃仁勳：長遠助企業慳成本　效能提升1,000倍
【Nvidia AI狂潮】GPU對AI發展有何重要？　Nvidia CEO黃仁勳：長遠助企業慳成本　效能提升1,000倍
【小米手環】小米手環8即將登港　增10個跑步課程
【小米手環】小米手環8即將登港　增10個跑步課程
【摺疊手機】​HONOR Magic Vs 5G登陸香港　售價9,999港元起
【摺疊手機】​HONOR Magic Vs 5G登陸香港　售價9,999港元起
【Microsoft AI】Microsoft Teams增智能回顧功能　AI整理重點兼提出方案
【Microsoft AI】Microsoft Teams增智能回顧功能　AI整理重點兼提出方案
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款