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【投資推廣署】全球Fast Track計劃2023　12城市展開初創飛躍競賽

商業 11:00 2023/06/01

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投資推廣署全球Fast Track計劃2023引入全球初創飛躍競賽，於6至9月在12個城市，包括香港在內，舉行實體準決賽，並另設一場綫上比賽。（資料圖片）

投資推廣署正式推出「全球Fast Track計劃2023」。這個全年舉行的金融科技加速計劃涵蓋3大支柱——全球初創飛躍競賽、商業配對平台，以及提供持續支援的「全球Fast Track之友計劃」。全球Fast Track計劃的合作監管機構包括香港金融管理局、保險業監管局、證券及期貨事務監察委員會。

金融科技加速計劃 涵蓋3大支柱

全球Fast Track計劃2023通過3大支柱，為香港、中國和全球各地的金融科技公司提供機會，進軍香港這個充滿活力的金融科技市場︰

全球初創飛躍競賽︰有別往年，全球Fast Track計劃2023引入全球初創飛躍競賽，於6至9月在12個城市（包括︰班加羅爾、曼谷、柏林、杜拜、香港、倫敦、紐約、巴黎、深圳、新加坡、特拉維夫、多倫多）舉行實體準決賽，並另設一場綫上比賽。

成功晉級決賽的13名具規模的金融科技、人工智能和Web3公司，將在2023年香港金融科技周進行實體總決賽，入圍公司更可通過與企業、投資者及服務巨頭的一對一會面發掘商機。計劃即日起至7月接受報名。

商業配對平台︰FintechHK社區平台將於2023年第三季度上綫，實現一對一業務配對，助力全球Fast Track計劃的社群。通過這個平台，計劃的巨頭能夠尋找合適的金融科技公司，並與之建立聯繫。

提供持續支援的「全球Fast Track之友計劃」︰FintechHK社區平台還將支持全球Fast Track之友計劃，該計劃提供全年的業界聯誼和指導，以協助金融科技公司在區內建立可持續發展的業務。

投資推廣署金融科技主管梁瀚璟表示︰「我們樂見香港自年初起逐步復常，與世界重新接軌，再次參與各種活動和交流機會，清楚向全球宣告並展現『香港回來了』。」

責任編輯：蕭寶玲

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