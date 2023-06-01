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【北歐大地主】瑞典巨企SBB出事　受累三重打擊　市值年半內直插9成

股市 07:33 2023/06/01

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【北歐大地主】瑞典巨企SBB出事　受累三重打擊　市值年半內直插9成

瑞典上市的商業房地產公司Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB（SBB）股價單日急挫28%，股價從2021年11月高位54.87瑞典克朗，累跌9成至3.475瑞典克朗，市值由1000億瑞典克朗跌至52億瑞典克朗（約38億港元）水平，主要原因是高利率、房地產市場低迷及銀根收縮的三重打擊，央行激進加息，推升借貸成本，影響房企現金流。

SBB陷入財困，首季財報顯示，公司已積累數十億美元的債務，約15%將在明年需要再融資，另有22%將在對下一年到期，同時亦宣布暫停派息，以及在5月初撤回D類普通股供股計劃。

標普、惠譽齊降SBB信用評級至「垃圾級」

評級機構下調評級，更令融資增加困難。標普將其長期信用評級從投資級「BBB-」降至垃圾級的「BB+」，並稱如果SBB「在未來幾個季度無法獲得足夠的資金來源，以可持續地支付其短期財務義務」，可能會進一步下調評級。

另一評級機構惠譽也跟隨，這意味SBB的融資成本激增。SBB日前亦考慮包括出售公司在内的戰略性選項，惟在撤回供股計劃後，暫不考慮發行股票。

截至3月底止，SBB坐擁總值1344億瑞典克朗的物業，分別坐落在瑞典、挪威、芬蘭、及丹麥，是北歐國家的「大地主」。

SBB CEO旗下投資公司暫停支付債券息票

另外，值得留意的是，SBB CEO Ilija Batljan 旗下投資公司Ilija Batljan Invest AB（IBI），亦因SBB停發派息而將暫停支付其混合票據的息票，令債券價格暴跌至9.99歐元的歷史新低︳反映SBB財困的影響力擴大。

混合債券是久期較長、或者沒有到期日的債券，屬於次級至優先級無擔保債務，意味公司有權暫停支付利息，而不會被視作違約。在低利率時期，混合債券一直是房地產公偏好的融資工具。

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記者：伍鍵文

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