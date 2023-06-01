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【中特估】大摩指國企股估值存折讓 推薦20隻改革受惠股

股樓投資 15:46 2023/06/01

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雖然內地官媒為「中特估」概念降溫，指出市場應聚焦國企的改革進程而非估值驅動。惟仍有大行看好國企股在這概念下的投資前景。大摩發表報告指，隨著中證監去年底次提出探索中國特色的估值體系，推動市場重新評估國企估值。自此，市場上的指數編製公司推出多個以國企為主題的指數。另外，該行認為中央更具誘因利用國企資產槓桿推進內需及生產力增長，同時降低貸推動增長的風險。

大摩推薦國企改革受惠股名單：

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    +19

【小米1810】小米傳加大印度生產力度 以收復當地市佔率  詳情請看【下一頁

大摩認為，國企在內地股市經過10年沉寂，近年不論是數量和市值比重都見穩定。以A股+H股及美國上市ADR市值合計，國企對內地股市重約達一半水平。與此同時，以國企為主的板塊近10年較全球同業的估值折讓達29%。由於國企股基本因素良好，估值折讓的現象難以解釋。因此建議留意受惠潛在國企改革，及估值相對海外同業有大幅度折讓的行業。該行同時推薦20隻本港上市，受惠國企改革的中資股。

【領展823】領展全年可分派總額63.11億 末期每基金單位分派118.8仙  詳情請看【下一頁

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撰文 : 李尚毅

中國電信（00728） 港股

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