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【ZA Bank母企】眾安國際再向歐亞平旗下百仕達配股集資　籌近5億增強營運資金、估值料達145億

股市 21:32 2023/05/31

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【ZA Bank母企】眾安國際再向歐亞平旗下百仕達配股集資　籌近5億港元增強營運資金

香港虛擬銀行ZA Bank眾安銀行母企「眾安國際」向股東之一百仕達 （01168） 配發新股最多9650.8萬普通股眾安國際，每股作價0.66美元，涉集資最多6369.59萬美元（約4.97億港元），以今次集資金額估算，眾安國際預計估值約18.59億美元（約145.0億港元）。

眾安保險 （06060） 發公告披露今次交易，值得留意是，歐亞平是眾安保險及百仕達大股東。配股增資前，眾安保險、百仕達、鄭裕彤家族旗下周大福代理人公司持有Warrior及友邦旗下基金Opportunities Fund分別持有「眾安國際」約44.70%、約44.75%、約7.86%及約2.69%的投票權益，

百仕達完成額外認購「眾安國際」，眾安科技、百仕達、Warrior及Opportunities Fund應分別持有眾安國際約 43.22%、約46.58%、約7.60%及約2.60%的投票權益。

眾安保險公告指，百仕達額外增資將為眾安國際提供額外營運資金及增強財務靈活性，進一步促進其拓展於香港的虛擬銀行業務及海外市場的技術輸出業務的業務進程。

眾安保險稱，將召開臨時股東大會以供獨立股東考慮及酌情批准百仕達額外認購事項。

去年9月「眾安國際」曾配發新股予百仕達，以集資最多1.03億美元，讓百仕達取代眾安保險成為「眾安國際」最大股東。

相關文章：

【業績｜內險股】眾安在綫升8%　去年轉蝕13.6億人幣　港虛銀ZA Bank淨收入增逾倍、虧損收窄8%

【ZA Bank母企】眾安國際獲股東百仕達1.03億美元增資　百仕達投票權益增至約44%

記者：李哲毅

港股 眾安在線（06060） 百仕達控股（01168） 虛擬銀行
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