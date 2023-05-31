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【華晨1114】華晨中國：選定國資委瀋陽汽車為潛在投資人

股市 21:29 2023/05/31

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【華晨1114】華晨中國：選定國資委瀋陽汽車為潛在投資人

華晨中國 （01114） 公布，獲得其控股股東、處於破產重組階段的華晨汽車集團管理人告知，華晨重整投資人遴選評審委員會已選定瀋陽汽車為重整的潛在投資人。瀋陽汽車是瀋陽市國資委旗下瀋陽財瑞投資有限公司之全資附屬公司。

公告稱，據公司及華晨管理人所知，重整計劃仍在制訂，有待華晨債權人會議及瀋陽市中級人民法院批准，目前尚未簽訂任何協議。

公告亦指，作為華晨集團重整之一部份，華晨管理人建議以拍賣方式處置華晨之全資附屬公司、華晨中國之控股股東「遼寧鑫瑞」所持華晨中國0.44%的股份，惟餘下的29.99%股份則未能確認。華晨中國提醒，華晨重整可能影響公司之持股架構。

外電早前報道稱，瀋陽市政府研究斥資160億元人民幣收購華晨集團，而華晨集團債權人委員會最快下周投票表決有關方案。消息指，相關方案仍在研究中，瀋陽市政府也可能否決方案，亦不清楚債權人是否接受有關方案。

相關文章：

【華晨1114】華晨中國：不知悉瀋陽市政府考慮收購其3成股權

【華晨1114】瀋陽市政府據報考慮入股華晨中國

記者：伍鍵文

港股 華晨中國汽車（01114） 國資委
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