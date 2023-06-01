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賽馬會傷健營「小健」試運半年　冀藉科技推動傷健共融

商業 09:00 2023/06/01

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現今不少行業都希望藉應用創新科技以作多方面改善。由創新科技署「創新及科技基金」資助香港生產力促進局研發的自動運載機械人「小健」落地應用，自今年3月起於「香港傷健協會賽馬會傷健營」開始試運6個月，期望透過科技協助本港推動傷健共融文化。

可簡單送遞　減「傷健營」員工負擔

本港各行各業都面對人手不足，為減低對日常運作的影響，香港傷健協會賽馬會傷健營透過「創新及科技基金公營機構試用計劃」，引入生產力局研發的自動運載機械人「小健」，協助員工處理簡單送遞工作，減輕前綫員工負擔的同時，提升營友住宿體驗。

為確保「小健」能更好地融入無障礙環境，生產力局團隊特意為「小健」加入無障礙設計元素，包括加入視覺和語音提示、調整機械人的高度、簡化人機協作界面設計等，方便傷健人士使用，以實現傷健共融目標。

生產力局智慧城市部總經理孫國偉工程師表示︰

未來，我們會繼續與香港傷健協會攜手探討優化小健的計劃，讓更多傷健人士受惠，共建傷健共融且富人情味的社區。

香港傷健協會服務總監鄒穎詩說︰

利用小健，營舍同事可在收到營友來電要求後，將小型物資放入儲物箱再輸入簡單指令，小健便可自行運送物資給予營友。設計過程中，生產力局的研發小組亦聽取同事對運作上的要求及意見而進行修改，如加強防撞及防震功能。

加強防撞及防震　打造智慧城市

生產力局期望自動運載機械人小健，日後可廣泛應用於更多無障礙環境，為香港打造更具智慧和可持續發展的城市作出貢獻。

責任編輯：蕭寶玲

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