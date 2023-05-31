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【業績︱阿里系】阿里影業全年轉蝕2.91億人幣　不排除尋求外部財務資助

股市 20:57 2023/05/31

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【業績︱阿里系】阿里影業全年轉蝕2.91億人幣　不排除尋求外部財務資助

阿里巴巴 （09988） 旗下阿里影業 （01060） 公布截至3月底止23財年全年業績，期內收入35.20億元（人民幣，下同），按年跌3.6%；虧損2.91億元，22財年則賺1.70億元；不派息。阿里影業提到，今個財年將利用其自身內部資源為其業務計劃提供資金，但亦可能於合適機遇及條件出現時尋求外部財務資助。

期內疫情衝擊電影行業及消費市場，阿里影業稱，上財年內容分部收入約17.09億元，按年跌12.2%，然而線下觀影和演出業務協同，科技分部收入約12.67億元，按年持平；IP衍生及商業化分部收入約5.44億元，按年增23.5%。

阿里影業稱，隨著文娛行業持續復甦，2023年春節檔票房共計約67.65億元，已經恢復至疫情前水平，會繼續強化「內容+科技」戰略。

阿里影業表示，未來會繼續深度佈局全品類娛樂內容，提高電影、劇集等多品類的內容生產能力；擴大科技平台服務範圍，探索數字人業務；探索IP衍生及商業化的多種業務形態；及與阿里巴巴生態體系深度協同，推進產業生態合作。

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【業績︱阿里系】阿里影業彈高7%　中期虧損大幅收窄至2232萬人幣　收入按年增35%

記者：李哲毅

港股 阿里巴巴－SW（09988） 阿里影業（01060）
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