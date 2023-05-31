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【新股IPO】人工智能公司出門問問已遞交來港上市申請 傳集資最多3億美元

股樓投資 20:34 2023/05/31

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人工智能公司出門問問(Mobvoi)已向港交所遞交來港上市申請，並已聘任中金公司及招銀國際為聯席保薦人。稍早前有消息指，出門問問計劃在港上市，集資約2億至3億美元，最快今年掛牌。
 

【同場加映】溫股知新：港股未見起色 繼續專注業績

溫股知新
【溫股知新】港股未見起色 繼續專注業績

根據其初步招股文件顯示，出門問問以生成式AI與語音交互技術為核心業務，藉其全棧式語音交互能力及通用大模型能力，通過軟硬件解決方案為內容創作者、企業級客戶及消費者提供AI軟件及AIoT解決方案。其中，AIGC解決方案註冊用戶累計超過600萬名，另外累計銷售的AIoT智能設備超過100萬件。

 

【延伸閱讀】大行報告：內地消費復甦緩慢 仍看好全年會持續改善（附推介股），請按【見下頁

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截至去年底止，公司全年持續經營業務收入按年增長25.7%至5億元人民幣，年內虧損則擴大至近6.7億元人民幣，對比2021年度虧損為2.76億元人民幣；以非國際財務報告準則計，去年度錄得經調整純利近1.09億元，對比前年錄經調整淨虧損7,343.9萬元。

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記者：張以正

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