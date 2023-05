【TSLA】馬斯克北京訪華首日晚宴食甚麼？16道菜單曝光、食鹵水拼盤及炸醬麵！

電動車巨企Tesla(特斯拉,美:TSLA)CEO馬斯克(Elon Musk)週二(30日)乘坐私人飛機抵達北京,時隔三年再次訪華,有網民爆出,馬斯克抵達北京首日去到北京頂級會所華府會縵府宴享用晚宴。

晚宴菜單含「馬」量極高,封面相當講究,兩匹馬占據大部分位置,上方為英文「TESLA」,下方則是漢字「一馬當先」與英文「Extraordinary」。

Horse Extraordinary. The horse is known for its agile and swift nature in both Chinese and Western cultures. Since its inception, Tesla has emerged as a dark horse, standing out from traditional automotive companies and making remarkable achievements. The phrase 「馬到成功」 (ma dao chenggong) in Chinese culture, associated with success, serves as a wish for Tesla's successful journey on the path of going electric, driven by dreams and traversing great distances.(The English initial "E' in "Extraordinary* and the Chinese character 「馬」(ma) also correspond to Elon Musk's initials in both Chinese and English.)

馬-Extraordinary,在中外文化中均有著身姿矯健,日行幹裡的非凡形象。自成立以來,特斯拉猶如一匹黑馬,從一眾傳統車企中脫穎而出,一鳴驚人。中國人常說馬到成功,也以此祝愿特斯拉在通往電動化的發展道路上以夢為馬、橫行萬里。 (漢字「馬」和Extraordinary的首字母E也都對應馬斯克的中英文首宇母。)