【2023消費券】八達通推迎新及轉會用戶獎賞　用手機八達通登記即賺100元增值額

為配合2023年消費券計劃（第二期）的派發，八達通準備了一系列優惠及獎賞予新舊客戶。全新及轉會新登記客戶，更可獲高達100元迎新及轉會獎賞。

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新客戶及轉會到八達通的客戶，只須於推廣期內在政府消費券計劃網站首次成功登記使用八達通領取第二期消費券（現有使用八達通領取第一期消費券客戶不適用），並將該八達通登記入八達通App，便可輕鬆賺取50元八達通增值額；如客戶使用手機八達通登記，更可賺取100元八達通增值額。

另外，「學生手機八達通」服務現已推出，合資格的人士可於6月5日起使用已登記的「學生手機八達通」領取消費券，以享隨時增值、領取優惠、賺賞及網購等方便功能。首次登記領取消費券的學生更可透過「學生手機八達通」，賺取100元八達通增值額迎新及轉會獎賞。

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另一方面，八達通聯同大家樂、OK便利店、日本城、麥當勞等商戶，於消費券派發期間，一連四個星期推出連環快閃現金賞，透過八達通App以先到先得形式，送出共100萬張現金券。現金券不設最低消費要求，即拎即用，讓客戶盡情享受購物樂趣。

此外，八達通繼續夥拍各式各樣的商場及大小商戶，（包括萬寧、豐澤、JHC日本城等），推出一系列遍及衣食住行的優惠券，讓客戶透過八達通App購買電器及電子產品、時尚服飾、運動用品、家具、又或享受餐飲美食，甚至進行網購時，均可盡享優惠和折扣，總值超過1億元。。

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