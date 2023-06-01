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【信用卡優惠】恒生推MMPOWER World萬事達卡　成功申請送高達10張MCL戲飛

股市 09:30 2023/06/01

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【信用卡優惠】恒生推MMPOWER World Mastercard　送高達10張MCL戲飛

恒生銀行 （00011） 與Mastercard推出以速成碼「正」（MM7）為題的MMPOWER World Mastercard。即日（6月1日）起至今年底，成功登記MMPOWER，於手機支付、餐飲、旅遊及外幣簽賬、電子產品和娛樂消費類別中自選兩個，以及網上簽賬均可享5%+ FUN Dollar回贈，每月上限為800元+ FUN Dollar。+ FUN Dollar可於逾7,400個線上及線下特約商戶使用。

全新恒生信用卡客戶於MMPOWER發卡後60日內簽賬滿5,000元，可獲10張MCL 2D電影電子禮券或700元+ FUN Dollar回贈；現有客戶則獲5張MCL 2D電影電子禮券或300元+ FUN Dollar回贈；同時開立「優進理財」戶口更享額外100元 +FUN Dollars；全日制大學或大專生客戶則僅需消費滿2,000元亦可換取同等獎賞。

Mastercard香港及澳門總經理陳一芳表示，MMPOWER卡為全港首張採用Touch Card」設計信用卡，於邊緣加設獨特凹位，讓失明和視障人士透過觸覺即可輕鬆分辨信用卡，亦為所有人帶來嶄新支付選擇。

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記者：宋佩恩

【ET財智Talk】環球股市升幅達1-2成   哪些股票市場最有潛力？哪些板塊將持續跑贏？安柏環球雷志海分析部署策略

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