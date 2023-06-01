【電視廣播TVB】TVB股價抽升一成　許濤：希望盡快恢復派息　小股東聯盟代表入場AGM失敗

▲ 【電視廣播TVB】TVB許濤：希望盡快恢復派息、內地業務貢獻續增 難論小股東聯盟動機

電視廣播TVB （00511） 周三（31日）舉行周年股東大會，TVB主席許濤表示，股息一向是股東關注點，董事會將綜合考慮財務表現、投資回報、資金需求等，而決定派息政策，目標是最大化股東利益，「我同你一樣，都係股東，一樣好想盡快恢復派息」。TVB周四股價平開後，愈升愈有，最新報4.89元，升幅達9.6%，成交1610萬元。

近月有自稱「大台小股東大聯盟」多次網上追擊TVB，許濤表示，公司一向重視股東意見，包括建設性批評，TVB已建立完善機制及渠道收取意見，管理層留意到該小股東聯盟言論，然而，群組從未主動利用既有渠道接觸TVB，也無法核實群組成員身份及持股數量，難論對方言論動機。

周三舉行香港小姐主題直播帶貨

對於內地業務發展，許濤稱，大灣區以至全中國也是TVB 重要發展市場，去年中國業務貢獻營收逾20%，也是重要盈利來源之一，內地業務佔比會逐步增加。TVB 近月宣布會與淘寶舉行48場直播帶貨，許濤稱，內地618電商節臨近，TVB 周三（31日）夥拍淘寶舉行香港小姐為主題的直播帶貨活動，相信直播帶貨業務將持續健康發展。

今年3月，TVB與優酷簽署7億元合作框架協議，許濤稱，目前TVB與不少串流網絡平台探討合作。許濤補充，廣東廣電網絡此前負責轉播翡翠台及明珠台，TVB收取固定金額，營運則交予當地合作夥伴，而雙方合約今年6月底到期，TVB考慮到冀延伸大灣區資源及增強廣告業務參與度，日後會商議新合作模式。

小股東聯盟代表因文件問題未能入內

「大台小股東大聯盟」代表周藝強原有意出席TVB AGM，然而由於股東授權委托表格（Proxy）出現問題，而未能進入TVB AGM。周藝強稱，原本冀入內追問有關埋堆堆股構架構及管理層操守問題，強調未來會繼續鞭策TVB。

針對AGM現場有人被拒入場一事，TVB發聲明指，鑒於申請人超越申請限額，以及無法驗證授權委托表格，故提交的三份代表表格因此被視為無效，不予接受參與周三的AGM。

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記者：李哲毅