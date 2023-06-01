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【英國王室】查理斯對喬治寄厚望 凱特曾爆阿仔做開家務

環球社會熱點 08:05 2023/06/01

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英王查理斯三世（King Charles III）據報對長孫喬治（Prince George）寄予厚望，傳因期望喬治承擔更多王室公務，與王儲妃凱特（Kate Middleton）有分歧。而凱特在育兒方面相當有看法，曾爆料指喬治平日也要分擔家務。

「女版喬布斯」正式入獄 監禁逾11年 時薪不足10港元 【下一頁】

據Radar Online報導，查爾斯國王對喬治王子在加冕典禮上的表現感到非常興奮，女王希望王子現在承擔更多的王室任務。

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查理斯5月的加冕禮上，年僅9歲的喬治成最年輕的榮譽四騎士（page of honour），在典禮全程陪侍並負責提袍等工作，表現備受查理斯肯定。

有指查理斯希望喬治日後承擔更多王室公務，並仿效家族長輩入讀精英寄宿學校，但凱特據報與查理斯的看法有分歧。

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凱特近年屢次獲讚教子有方，去年參觀山羊養殖場時，她曾透露兒女平日做家務的情況。

凱特表示喬治放期中假時，會幫忙移動飼料。威廉王子（Prince William）更表示，他們的3名子女都有在桑德靈厄姆莊園，學習如何打理農場事務。

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責任編輯：鄭錦玲

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