▲ 【機構投資者】大摩連續9年於亞洲研究團隊排行榜榮列榜首 郭強盛團隊連續6年於股票策略排名第一

摩根士丹利（美：MS）連續9年在《機構投資者》雜誌的全亞洲研究團隊排行榜中榮列榜首，成為該排行榜30年評選歷史中，首家連續9年蟬聯第一的公司。在2023年的評選中，大摩亞洲研究團隊入選全數36項研究類別，其中16個團隊排名第一， 10個團隊名列第二，7個團隊獲得第三名，排名前三的團隊總數達33個。

宏觀經濟、股票策略類別中排名第一

《機構投資者》的投票結果顯示，大摩亞太區研究部在市場、行業、宏觀及策略評選類別中表現卓越，在宏觀經濟、股票策略類別中排名第一，當中大摩首席亞洲股票策略師郭強盛（Jonathan Garner）及其團隊，連續6年在於股票策略中排名第一。 在亞洲各市場的評選中，大摩在內地、台灣、新加坡及南韓名列第一。

行業方面，大摩還在汽車和汽車零配件、銀行及非銀金融、建築材料、化工，石油和天然氣、娛樂和住宿、互聯網、科技/硬件、科技/IT服務和軟件、電訊及運輸等行業類別中獲第一名。

大摩亞洲研究部主管兼董事總經理Magdalena Stoklosa表示，大摩與投資者探討與科技擴散、去碳化、多極化世界等相關主題，儘管市場充滿挑戰，但亞洲區的分析師透過與全球團隊在跨行業、地區和資產類別的緊密合作，不斷推進這些複雜議題的辯論，為客戶提供深度分析。

《機構投資者》雜誌通過來自超過1,500家機構約5,500位專業投資者的投票，評選出除日本外的亞洲區內最佳賣方分析師團隊。

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編輯：陳韻妍