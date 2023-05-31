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HP CEO預計AI將改變PC行業 公司將於明年推出新模型

環球政經 18:30 2023/05/31

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美國科技企業HP（美：HPQ）行政總裁Enrique Lores表示，人工智能（AI）將從根本上改變個人電腦（PC）行業，尤其是HP。

Lores認為，未來有機會出現一個新的PC類別，從而推動該行業重大更新。AI將重新定義PC，客戶能獲得的體驗將會大不相同。HP正與所有重要的軟件和芯片供應商合作，重新設計PC的架構，預計這些新模型最早於2024年上市。

延伸閲讀【多圖】NOVO LAND第2A期示範單位陪你睇 簡約悠然舒適家居【下一頁

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Lores表示，HP正創建支持AI的PC，使客戶能以紀錄時間建立試算表和分析數據。AI將能在幾秒鐘內，創建試算表、分析數據，甚至針對其結果對話，取代分析師花費數小時細查數字。「我在這個行業已經很多年了，從未見過像這樣的機會，能夠真正推動創新和根本客戶新需求。」

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撰文 : 林斯凱

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