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AI或令人類滅絕 科技領袖及專家：減低風險成最重要議題

環球政經 18:27 2023/05/31

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在人工智能（AI）科技熱爆全球的同時，行業專家和科技領袖在一封公開信中表達了他們對AI的擔憂，當中包括OpenAI行政總裁Sam Altman。

AI的高速發展令人們擔心，甚至有人認為可能會導致人類滅亡，因此專家們認為應致力減低與這項技術相關的風險。

公開信指出，要表達對AI最嚴重風險的擔憂可能相當困難。聲明旨在克服這一障礙並開啟討論，亦為了讓更多專家和公眾人物對AI的最嚴重風險有共同認識，使他們能認真對待。

該份聲明指：「減輕AI帶來的滅絕風險應該是一個全球性的優先事項，與其他社會規模的風險如大流行疫症和核戰爭一樣。」

【收息股】 滙豐研究：中國經濟復甦不均衡 關注優質收息股（附11隻推介股）【見下頁

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公開信聯署的人士還包括Google AI部門DeepMind和微軟的高層。

ChatGPT自去年11月公開使用以來，這項技術在最近幾個月加速發展，並迅速爆紅。在推出僅兩個月後，它就達到了1億用戶。ChatGPT以其能夠對用戶的提示產生人類般回應的能力，令研究人員和大眾大為驚嘆，暗示人工智慧可能取代工作並模仿人類。

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撰文 : 林斯凱

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