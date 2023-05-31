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【小米1810】小米傳加大印度生產力度 以收復當地市佔率

股樓投資 19:01 2023/05/31

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智能手機生產商小米(01810)印度總裁穆拉里什南接受外電訪問時透露，擬加大印度製造力度，在當地增設生產線，以奪回失去的市佔率。其中，部分掛頸式藍牙耳機已交由一印度供應商Optiemus Electronics生產，證明對印度製造的承諾。報道指，小米以前不願在印度生產耳機和智能手表，但因印度加大對中國企業的打壓力度，因此急於與當地企業探索聯手製造，或以獲得印度的支持。小米周三收報10.34元跌1.5%。

【高息股】香港電訊外遊和訪港漫遊收入 恢復至疫情前6成及5成水平  詳情請看【下一頁

長期以來印度是小米主要國際市場之一，多年來集團旗下產品領先印度手機市場，不過當地政府近年加強審查，又指控公司洗黑錢等，拖累小米去年在印度的出貨量減少逾20％，市佔率於去年第四季僅排名第3，遭韓國競爭對手三星電子超越。小米現時冀以智能電視，藍牙耳機和其他配件，重振印度市場的收入。

【領展823】領展全年可分派總額63.11億 末期每基金單位分派118.8仙  詳情請看【下一頁

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撰文 : 李尚毅

小米集團－W（01810） 港股

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