蘋果下周開發者大會料推新產品 MR頭戴裝置成焦點

蘋果（AAPL）將於本港時間6月6日凌晨舉行WWDC（開發者大會），市場預計，除軟件更新外，該公司將推出新產品，當中包括備受觸目的混合現實（Mixed Reality，MR）頭戴裝置。

市場對MR頭戴裝置有諸多猜測，而事實上，之前就一直有傳蘋果會推出該產品，最終只屬「謠言」，但今次可能有點不一樣。據外媒《Mashable》表示，雖然目前沒有任何官方消息，但多份報告指出，蘋果將在WWDC上推出該產品，這次又向那些專門關注虛擬和增強現實（VR/AR）的機構發出邀請，令這次傳言成真的機率又提高不少。

在蘋果開發者網站上的一篇新文章中，蘋果預告了即將到來的活動，又邀請開發者關注和學習如何「編碼新世界（Code new worlds.）」。蘋果直到今天才使用「編碼新世界」的標語，似乎暗示其多年來首個新軟件平台即將初次亮相。

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目前，市場最多人預計新頭戴裝置名為「Reality Pro」，並將由xrOS驅動，該系統將是一個面向開發者的全新的軟件平台。

除了MR頭戴裝置，硬件方面還預計會有15吋MacBook Air；而軟件則可能會見到iOS 17、iPadOS 17、watchOS 10、macOS 14和tvOS 17。

值得注意的是，人工智能（AI）今年以來為大熱議題，科技巨頭微軟（MSFT）和Alphabet（GOOGL）分別於早前的開發者大會上展示其在AI上的努力和發展，但蘋果似乎在AI方面略顯沉靜，外界未對下周大會有AI方面的預期，未知蘋果會否給市場一個驚喜。

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