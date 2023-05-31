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【美國加息】薩默斯：聯儲局需要再加息0.5厘甚至更多　料美國需加稅以減少赤字

股市 18:17 2023/05/31

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上周公布的4月核心PCE物價指數按年升4.6%，與3月份數字相同，反映通脹放緩速度有停滯跡象，美國前財長薩默斯（Lawrence Summers）認為加息和信貸緊收緊抑制經濟的程度低於預期，意味著聯儲局可能要進一步上調聯邦基金利率，料當局需要再加息0.5厘甚至更多，美國亦需要加稅以減少赤字。

料聯邦基金利率要再加0.5厘或更多

現時在哈佛大學擔任教授的薩默斯指，美國的潛在通脹似乎維持在4.5%至5%左右，是聯儲局2%目標水平的兩倍多。認為鑑於聯儲局早前的加息和銀行業受壓抑制經濟的程度低於預期，或反映聯儲局可能不得不進一步提高聯邦基金利率，以減輕價格壓力。 

聯儲局去年3月至今加息5厘，現時聯邦基金利率處於5厘至5.25厘水平。他預期，隨著美國這個全球最大經濟體應對揮之不去的通脹，和迅速增加的政府債務，美國利率料在短期內走高，聯邦基金利率將不得不比當前水平高出50個基點或更多。

預期美國預算赤字未來10年會急升

對於美國總統拜登和眾議院議長麥卡錫達成的債務上限協議，薩默斯認為是一個合理結果，不會大幅改變長期財政前景。但他指未來幾年美國財政政策制定者面臨的嚴峻挑戰，情況會較國會預算辦公室（CBO）預測的更糟糕。

他預料，美國的預算赤字將會由2022財年佔GDP的5.2%，升至2033財年的11%，遠高於CBO預測的7.3%，直言當地正面臨前所未有的挑戰。又認為，期望通過減少政府支出來縮小差距是不現實，因此有必要提高稅收。

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