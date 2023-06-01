英海邊度假小屋估價達387萬 近60年升值800倍

英國度假勝地的房屋近年備受追捧，多塞特郡（Dorset）一間海邊小屋在買入接近60年後，現時估價高達40萬英鎊（約387.5萬港元），升值約800倍。

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湯馬士（Sarah Thomas）的父母於1965年時，以500英鎊（約4843.5港元）買入多塞特郡小鎮Mudeford的一間海邊小屋。自此，小屋成為湯馬士家族的夏天度假勝地。

受新冠疫情及工作模式改變影響，類似度假小屋的價格快速上升。2021年時更有海邊小屋以破紀錄57.5萬英鎊成交（約556.7萬港元）。

即使湯馬士的小屋並無食水及電力供應，交通亦十分不便，只能步行﹑搭火車或短途客船前往，但估值高達約40萬英鎊，為其父母當年購入價800倍。

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2020年母親離世後，湯馬士與丈夫Alwyn共同承繼小屋擁有權。湯馬士指自己非富貴家庭出身，每年單就小屋，需向3個地方市政府繳交3,800英鎊（約3.7萬港元）費用。

夫婦與湯馬士的姐姐及弟弟共同使用小屋，就算估值如今高企，她亦表明無意出售，強調小屋實在有太多家族的美好回憶。

然而湯馬士坦承，小屋未來由下一代承繼後，他們可能會出售家族4代人多年的度假屋，化作將來買樓的資金。湯馬士表示，Mudeford如今雖被外界視為富人後花園，但當地不少海邊小屋為其他家庭世代擁有的度假屋。

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責任編輯：吳漢培