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【女士唱K有So】Neway再推女士唱K享半價優惠 6月每個星期日都有半價

理財智慧 18:37 2023/05/31

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Neway早前趁母親節推出女士半價唱K優惠，由於反應好，決定延長此優惠至6月，由6月4日起逢星期日，女士均可享人頭費半價優惠，喜歡唱K的女士們約定閨密去。

不過要留意，今次優惠只限香港Neway及CEO分店，同時需要預早1日訂房，並另收取加一服務費，而且不能於K-Lunch時段使用，各項優惠詳情可瀏覽Neway的官方網站及社交平台。

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責任編輯：陳玉蓮

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