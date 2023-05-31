【三重奬賞】WeChat Pay HK聯同百佳、屈臣氏、豐澤推出迎新奬賞

WeChat Pay HK除了推出第二期消費券獎賞，亦聯手百佳、屈臣氏、豐澤，在6月1日開始推出多項優惠，包括新用戶迎新獎賞，滿減活動以及印花專區活動。

【消費券】消費券助力 WeChat Pay HK上客 3年用戶增三成、商戶增五成

三重奬賞包括迎新獎賞、消費滿減和印花優惠。6月1日開始，WeChat Pay HK新使用者於百佳及屈臣氏門店掃描宣傳海報二維碼，即可獲得高達總值100元的百佳或屈臣氏迎新獎賞，如在豐澤門店掃描二維碼，即可獲得價值50元的豐澤迎新獎賞。

掃描門店二維碼可獲多重優惠

同時，WeChat Pay HK新使用者於門店掃描宣傳海報二維碼亦可獲得滿減活動優惠，百佳及屈臣氏門店可獲滿100元減10元的優惠，豐澤門店則可獲滿500元減50元優惠。

此外亦有印花優惠，在百佳及屈臣氏門店消費可獲得電子印花，並兌換專屬電子現金券，豐澤門店則3個印花兌換滿$50減$5優惠券，每張券每人每月最多兌換2張。

【消費券】WeChat Pay 加碼推出三大獎賞活動 最高可獲238元獎賞

本報記者：李智賢

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