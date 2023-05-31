hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換高達$3000優惠券
【恒大危機】恒大財富：資金回籠情況不理想 本月無法按原標準兌付
股市 18:08 2023/05/31
中國恒大 （03333） 旗下恒大財富自爆雷後，多次調整兌付方案。恒大財富最新向投資者指，因公司資金回籠情況不理想，本月可用兌付資金不足，無法按原標準兌付。
恒大財富於公告指，自2021年9月以來，公司全力推動資產處置籌措兌付資金，共完成20期兌付，並於今日（5月31日）進行本月兌付。因公司資金回籠情況不理想，本月可用兌付資金不足，無法按原標準兌付。公司將繼續推動資產處置，努力籌措兌付資金。
【ET財智Talk】環球股市升幅達1-2成 哪些股票市場最有潛力？哪些板塊將持續跑贏？安柏環球雷志海分析部署策略
相關文章：
【恒大危機】恒大汽車旗下恒馳汽車天津工廠已於5月23日全面復產 管理層：加快恒馳5的生產及交付
【恒大危機】恒大地產：至4月底未清償到期債務累計2725億元人幣
【恒大3333】恒大財富擬資產處置困難大 宣布調整兌付方案 每月兌付銳減至2000元人幣
編輯：袁諾曦
看文章 ・ 賺取 ET Points