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【恒大危機】恒大財富：資金回籠情況不理想　本月無法按原標準兌付

股市 18:08 2023/05/31

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恒大財富：資金回籠情況不理想　本月無法按原標準兌付

中國恒大 （03333） 旗下恒大財富自爆雷後，多次調整兌付方案。恒大財富最新向投資者指，因公司資金回籠情況不理想，本月可用兌付資金不足，無法按原標準兌付。

恒大財富於公告指，自2021年9月以來，公司全力推動資產處置籌措兌付資金，共完成20期兌付，並於今日（5月31日）進行本月兌付。因公司資金回籠情況不理想，本月可用兌付資金不足，無法按原標準兌付。公司將繼續推動資產處置，努力籌措兌付資金。

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編輯：袁諾曦

港股 中國恒大（03333）
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