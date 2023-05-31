【新股IPO】巨星傳奇6683周三起招股 入場費約3181元

挾着周杰倫概念股之名的IP營運及新零售公司巨星傳奇（新上市編號:06683）周三（31日）至下周一(6月5日)招股，擬於全球發行逾1.26億股，當中香港公開發售佔一成，國際發售佔九成，招股價介乎5.5至6.3元，集資最多近7.98億元；以每手500股計，一手入場費約3,181.7元；6月13日掛牌；獨家保薦人為民銀資本。



巨星傳奇是次上市引入了網龍(00777)及投資者張源旗下Blink Field為基石投資者，分別認購300萬及1,500萬美元等值股份。





【同場加映】溫股知新：港股未見起色 繼續專注業績

集資所得，其中約37.3%將用於創建明星IP及相關內容；約22.3%將作多媒體網絡（MCN）產品曝光率及產品銷售、開發專有直播賬號；約22.2%將作多元化產品組合；約8.2%作提升IT基礎建設及增加IT開發投資；10%作運營資金及一般公司用途。

【延伸閱讀】收息股：中國經濟復甦不均衡 滙豐關注優質收息股（附11隻推介股），請按【見下頁】

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

周杰倫母親葉惠美和楊峻榮為巨星傳奇聯合創始人，公開發售股份後，二人持股比例將從27.6%下降至24.9%。周杰倫合作多年的作詞人方文山則為巨星傳奇的首席文化官。由於集團股東、管理層及產品均與周杰倫有密切聯繫，不過巨星傳奇主席馬心婷表示，公司雖被吹捧為周杰倫概念股，但不會側重於某一藝人或產品，即使集團具藝人資源，產品亦需具品質才獲市場支持。她強調藝人是公司重要資源，但在經營上更看重IP賦能品牌，相信最終自有品牌可獨立發展。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：張以正