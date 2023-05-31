【AI大戰】 百度設立10億元「百度文心投資基金」 同時啟動創業大賽 勝出者贏1,000萬

百度集團（09888）宣布將投入10億元人民幣成立「百度文心投資基金」，旨在推動大語言模型生態系統發展，同時啟動「文心杯」創業大賽，最高獎項為1,000萬元人民幣的早期投資，參賽團隊需專注於人工智能生成內容和大語言模型創新應用。百度周三（31日）收報119.4元，跌3.5%，成交額12.9億元。

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百度行政總裁李彥宏表示，他對中國AI應用前景非常看好，相信科技發展帶來無限可能。他又指，美國開發者正在運用ChatGPT或其他語言模型開發新應用，而中國開發者將更多依據「文心大模型」開發人工智能應用。他預期，中國最終會出現一個或多個自己的基礎大語言模型，以支持開發各種人工智能原生應用。

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記者：郭秀慧