【大行報告】 花旗看好燃氣行業前景 股價調整為進場時機

花旗發表研究報告，對中國城市燃氣分銷商的前景持樂觀態度，並認為目前是進場良機。報告指，新奧能源（02688）、華潤燃氣（01193）和中國燃氣（00384）過去3個月股價累跌17%至23%，反映市場擔憂零售燃氣銷量增長低於預期。然而，該行指整個行業有充足催化劑推動上行，包括零售天然氣銷量加速增長，以及單位利潤率擴大，受惠成本轉嫁效益和液化天然氣成本下降。

【大行報告】 內地消費復甦緩慢 仍看好全年會持續改善（附推介股）【見下頁】

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花旗重申予華潤燃氣「買入」評級，更列為行業首選，目標價則由34元稍為下調至33.4元。報告亦建議「買入」新奥能源，目標價由120元下修至118元。至於中國燃氣，該行預期其2023財年利潤將低於預期，觸發30天負面催化劑觀察，但基於2024財年業務見復甦，因此維持「買入」評級，目標價由14元下調至12元。

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記者：郭秀慧