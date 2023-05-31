  • 30°C
香港時間 : 2023531日 (週三) 23:01
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【大行報告】 花旗看好燃氣行業前景 股價調整為進場時機

股樓投資 18:02 2023/05/31

分享：

分享：

花旗發表研究報告，對中國城市燃氣分銷商的前景持樂觀態度，並認為目前是進場良機。報告指，新奧能源（02688）、華潤燃氣（01193）和中國燃氣（00384）過去3個月股價累跌17%至23%，反映市場擔憂零售燃氣銷量增長低於預期。然而，該行指整個行業有充足催化劑推動上行，包括零售天然氣銷量加速增長，以及單位利潤率擴大，受惠成本轉嫁效益和液化天然氣成本下降。

【大行報告】 內地消費復甦緩慢 仍看好全年會持續改善（附推介股）【見下頁

    點擊圖片放大
    +10
    +9

花旗重申予華潤燃氣「買入」評級，更列為行業首選，目標價則由34元稍為下調至33.4元。報告亦建議「買入」新奥能源，目標價由120元下修至118元。至於中國燃氣，該行預期其2023財年利潤將低於預期，觸發30天負面催化劑觀察，但基於2024財年業務見復甦，因此維持「買入」評級，目標價由14元下調至12元。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：郭秀慧

開啟hket App，閱讀全文
港股 百度集團—SW（09888） 李彥宏 人工智能 創業
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【玄人‧峰語@iM網欄】擇日產子 不能純以紫微斗數作依歸
【玄人‧峰語@iM網欄】擇日產子 不能純以紫微斗數作依歸
【裝修設計】120萬豪裝太古城千呎單位 鑽石廳重塑間隔改變空間運用
【裝修設計】120萬豪裝太古城千呎單位 鑽石廳重塑間隔改變空間運用
【裝修設計】600萬裝修西貢2000呎大宅 打造典雅輕奢宅邸
【裝修設計】600萬裝修西貢2000呎大宅 打造典雅輕奢宅邸
【理財個案】28歲仔月儲80%收入望盡早退休 專家用一個理由推翻
【理財個案】28歲仔月儲80%收入望盡早退休 專家用一個理由推翻
（附詳情）保誠首席贊助橡皮鴨二重暢 免費送1750張音樂節門票 有MC陳蕾 Dear Jane
（附詳情）保誠首席贊助橡皮鴨二重暢 免費送1750張音樂節門票 有MC陳蕾 Dear Jane
【裝修設計】120萬豪裝太古城千呎單位 鑽石廳重塑間隔改變空間運用
【裝修設計】120萬豪裝太古城千呎單位 鑽石廳重塑間隔改變空間運用
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款