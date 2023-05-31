【新股IPO】科笛集團2487周三起招股　一手入場費5000元　

專注於皮膚學的生物科技公司科笛集團 （新上市編號：02487）由周三(31日)至下周一(6月5日)招股，招股價介乎20.65至24.75元，以每手200股計，一手入場費約4,999.92元，集資最多約5.4億元；6月12日掛牌；中金公司為獨家保薦人 。

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科笛集團是次上市引入了嘉實基金、無錫新鴻笛創投及新氧為基石投資者，分別認購2000萬美元、220萬美元及100萬美元等值股份。

集資所得，約45%將用於核心產品CU-20401的研發；約22%用於撥付主要產品CU-40102及CU-10201的研發；約18%用於撥付公司管線中其他候選產品；約10%用於管線擴展的技術開發及業務開發；其餘5%為營運資金及其他一般企業用途。

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記者：張以正