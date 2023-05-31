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【摺疊手機】​HONOR Magic Vs 5G登陸香港　售價9,999港元起

科技 17:52 2023/05/31

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今日（31日）HONOR的摺疊旗艦手機​HONOR Magic Vs 5G​正式於香港發布，售價由9,999港元起。

近年摺疊手機市場成為各廠商必爭之地，眾廠商在技術、價格方面的競爭亦愈來愈激烈。​今日（31日）HONOR的摺疊旗艦手機​HONOR Magic Vs 5G​正式於香港發布，售價由9,999港元起。

新旗艦​HONOR Magic Vs 5G摺疊手機採用自家研發的「魯班零齒輪鉸鏈」技術，號稱可以解決過往常見的三大問題：重量、續航力及耐用性。​HONOR採用榫卯式一體成型的機身設計，通過萊茵40萬次摺疊測試，聲稱可以用上10年。該機構亦採用太空探索應用高分子物料，比傳統金屬物料輕62%。

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新機體配備6.45吋微曲外屏，21:9屏幕比例，90%屏佔比。屏幕展開後，尺寸可達7.9吋，2K高清大屏，可作平板電腦般使用。該機有5000mAh大容量電池，支援66W快速充電。手機配備Snapdragon 8+ Gen 1芯片，3鏡頭主相機規格由5,400萬像素IMX800廣角鏡頭 ，5,000萬像素超廣角鏡頭，以及800萬像素3倍遠攝鏡頭組成。

HONOR Magic Vs 5G分別有亮黑色及天青色選擇，配備12GB記憶體+512GB儲存容量，售價由9,999港元起。

記者：李彥煒

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