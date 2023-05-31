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中原十大屋苑5月錄94宗成交　創近5年新低　部分投資者有意套股換樓避險

股樓投資 18:11 2023/05/31

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據中原地產統計，十大屋苑5月共錄94宗買賣，除了較上月的150宗，大跌37.3%，更創2018年10月後的近5年新低。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑說，成交回落主因有三，一是市場聚焦一手新盤，二是近日港股較為波動，恒指由早前20000多點，跌至近期約18000點，三是本港跟隨美國加息。不過，他續說，近期有部分投資者有意套股換樓避險。 

以跌幅計，海怡半島最大，5月僅錄約5宗買賣，較上月的14宗，大跌64.3%，是2018年12月後新低。雖然映灣園成交宗數不跌反升，但僅錄8單買賣，按月多1宗成交。 

值得留意的是，新界西上車屋苑嘉湖山莊，除了成交量按月大跌近四成，平均實用呎價更由前兩個月的約10,000元水平，回落至9,891元。中原地產天水圍副區域營業董事伍耀祖說，鄰區屯門剛有新盤公布首張價單，料短期開售，相信會凍結市場大批購買力，所以預計6月二手交投難有起色。 

延伸閱讀 NOVO LAND 2A期首批186伙　折實入場價約334萬　屬「北都繼續歡騰價」【下一頁

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撰文 : 黃卓賢

中原地產 私人屋苑 二手市場

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